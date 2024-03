¿Por qué viajar a EE. UU. es un engorro incluso para los estadounidenses?

¿Te imaginas tener que pagar dinero para entrar a tu propio país? Si alguna vez, como ciudadano español, te has desesperado en la cola del aeropuerto tras volver a casa debido a la larga espera del control de pasaportes, quizás deberías dar gracias por no ser estadounidense. Los controles de seguridad para entrar en EE. UU. (y viajar entre estados) son tan estrictos que existe una variada oferta de servicios de autorización (una suerte de salvoconducto o atajo burocrático) pensados para los viajeros que busquen agilizar el proceso de entrada a su propio país. Previo pago, por supuesto.

CLEAR Plus es similar pero no idéntico a PreCheck. Permite a sus miembros pasar de forma más eficiente por los controles de los aeropuertos, ya que su identidad se verifica mediante datos biométricos (ojo o huella dactilar) en lugar de tener que hacer cola para presentar el pasaporte al personal de seguridad. Los viajeros pueden adherirse a CLEAR Plus inscribiéndose personalmente en un mostrador CLEAR de un aeropuerto participante. Este proceso puede ser aún más rápido si rellenan su solicitud en línea antes de acudir al aeropuerto para completar la inscripción.

A diferencia de PreCheck o CLEAR Plus, Global Entry puede ser utilizado por ciudadanos de 14 países: Alemania, Argentina, Brasil, Bahréin, Corea del Sur, India, Colombia, Países Bajos, Panamá, Reino Unido, Singapur, Suiza, Taiwán y México. Sin embargo, el proceso de solicitud de Global Entry es más lento y complejo que el de PreCheck o CLEAR Plus, afirma John Lipford , profesor afiliado de turismo en la Universidad Estatal de Grand Valley (EE. UU.).

Las ventajas de PreCheck sobre CLEAR Plus son una mayor disponibilidad, un precio más bajo y un mayor número de anulaciones de seguridad, dice Lipford. PreCheck se ofrece en más de 200 aeropuertos estadounidenses, frente a los menos de 60 de CLEAR Plus. Sólo cuesta 78 dólares por una suscripción de cinco años, lo que es unas 12 veces más barato al año que CLEAR. Y, a diferencia de los miembros de CLEAR Plus, los usuarios de PreCheck no necesitan someterse a escáneres corporales.