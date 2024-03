Descubre las mejores rutas ciclistas de Estados Unidos

Cargar el equipo de acampada sobre dos ruedas puede ser una forma estupenda de explorar rincones salvajes a los que no se puede llegar en coche. Pero puede llegar a intimidar a los novatos en el mundo de las sillas plegables, las tiendas de campaña y los hornillos.

"Las vías ferroviarias son estupendas porque conectan multitud de pueblos, así que no tienes que llevar mucho contigo", dice Melissa Moser, cartógrafa de la Adventure Cycling Association, una organización sin ánimo de lucro que promueve los viajes en bicicleta. "Animo a todo el mundo a que salga y lo pruebe, aunque sólo sea una o dos noches. Aprenderás mucho y podría conducir a viajes más grandes".

Parte de la belleza de los viajes en bicicleta de albergue a albergue es que son muy fáciles de planificar. Todo lo que necesitas es un buen juego de ruedas (las bicletas eléctricas lo hacen aún más fácil), un mapa (el papel es lo mejor) y algo de equipo de seguridad. Moser sugiere un botiquín de primeros auxilios, un kit de reparación de bicicletas, una batería y un comunicador por satélite, por si no hay cobertura.

"Este viaje está pensado para saborearlo, no para recorrerlo con prisas", añade Perry; "el sendero ofrece la oportunidad de meditar o rezar, pensar, escribir, hacer arte o llevar un diario por el camino". The Conservancy vende una guía del sendero milla a milla por 10 $ (unos 9 euros) que incluye herramientas de planificación del viaje, distancia entre ciudades y todo lo que hay que saber sobre aparcamiento, equipaje y dónde comer y alojarse por el camino.

En el suroeste de Virginia, la boscosa ruta New River Trail cruza 32 puentes de madera y atraviesa dos túneles ferroviarios históricos. Este sendero ferroviario de piedra caliza triturada es la pieza central del Parque Estatal de New River Trail y comienza en Pulaski, serpenteando junto al apacible río New antes de dividirse en dos ramas que desembocan en Galax y Fries, respectivamente.