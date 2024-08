Frente a la masificación en Europa, tasas turísticas: ¿realmente sirven de algo?

Esto no ha aplacado la ira en Barcelona , donde los manifestantes corearon recientemente "Tourists go home" [Turistas, iros a casa] y rociaron a los visitantes con pistolas de agua.Por eso, queríamos saber cómo se recaudan las tasas turísticas y si realmente alivian el turismo excesivo y ayudan a las comunidades locales.

Las autoridades municipales afirman que los ingresos procedentes de las tasas se utilizan para mejorar la calidad de vida de la población local, mientras que algunos expertos en turismo afirman que no hay resultados cuantitativos. He aquí un breve análisis de lo que ocurre cuando se pagan tasas turísticas en Barcelona, Ámsterdam y Venecia y de si realmente funcionan.

Richards cree que este cambio se debe a un informe encargado por la ciudad en el que se concluía que el impuesto no reduciría el turismo a menos que se triplicara la tasa. Según Richards, este informe refleja investigaciones académicas más amplias que no han demostrado que las tasas turísticas contrarresten el turismo excesivo.

El Ayuntamiento de Venecia no ha respondido a las preguntas de National Geographic, aunque ha declarado públicamente que la tasa de entrada de un día forma parte de los esfuerzos para contrarrestar el turismo excesivo. Sin embargo, el número de turistas no disminuyó durante la prueba, afirma van der Borg. La tasa no sólo no combatió el turismo excesivo, sino que la comunidad local no se ha visto beneficiada de ella.