La guía básica para exprimir al máximo Daytona Beach, una ciudad que va mucho más allá de la velocidad

Verano

Los meses de junio, julio y agosto son los mejores para lanzar un sedal (no se necesita licencia de pesca) frente a la costa de 300 metros de largo para intentar pescar peces locales como el pámpano, el sargo o la corvina. Julio es uno de los mejores meses para surfear olas constantes en los rompientes de las playas de Daytona Beach. Realiza una excursión ecológica por el río Halifax con On the Hook Charters para avistar delfines, manatíes e innumerables aves costeras.

Otoño