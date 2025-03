Ruta de 'Sonrisas y lágrimas' a lo largo de las montañas de Salzburgo

Los aficionados pueden contratar la Excursión Original de Sonrisas y Lágrimas, en la que se recorren en autobús los principales escenarios de la película. El propietario de Panorama Tours, Stefan Herzel, explica su singular conexión con la película. "En 1964 transportábamos a todo el mundo: actores, equipo, material... todo. Así que fue natural empezar a hacer tours. Transportamos a Julie Andrews cuando volvió en 1987, y a los actores que interpretaban a los niños para el programa de la BBC How Do You Solve a Problem like Maria [Cómo resolvemos el problema de María]", que documentaba la búsqueda de la María adecuada para la adaptación musical en 2006.