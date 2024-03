Sorpresas (buenas y malas) de viajar al lugar donde se rodó tu película o serie favorita

El estudio Unpack '24 de Expedia, un informe sobre tendencias de viajes en todo el mundo, ha revelado que dos tercios de los turistas de todo el mundo se planteaban visitar un lugar porque lo habían visto en la pequeña o gran pantalla. Miércoles de Netflix ha sido responsable de un aumento del 150% en las búsquedas de Rumanía; Viator ofrece actualmente múltiples visitas guiadas por Bucarest con lugares utilizados en la serie. Y lo que es aún más revelador, el 39% de los viajeros encuestados terminaron haciendo una reserva de estos viajes (lo que quizá llevó al Washington Post a publicar una propuesta de recorrido "sin zombis"por Alberta (Canadá) inspirada en la apocalíptica serie de HBO The Last of Us.