Los osos de Disney World son más reales de lo que la gente se imagina

Según los expertos, es probable que la hembra de oso negro que consiguió una entrada gratuita para el Magic Kingdom de Disney World no sea la última en aparecer por sorpresa.

En toda Norteamérica, el número de osos negros está aumentando rápidamente, recuperando espacios donde no se habían visto en más de un siglo. Los cerca de 4000 osos de Florida (Estados Unidos), por ejemplo, están rodeados de urbanizaciones, por lo que cualquier animal errante acabará probablemente en zonas muy frecuentadas por humanos, afirma Dave Garshelis , copresidente del Grupo de Especialistas en Osos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) y antiguo biólogo del estado de Minnesota (Estados Unidos).

El oso de Disney fue reubicado en el Bosque Nacional de Ocala , una reserva de unos 1500 kilómetros cuadrados situada entre las grandes ciudades de Gainesville y Orlando (The Walt Disney Company es propietaria mayoritaria de National Geographic Media).

Al contrario de lo que muchos creen, los osos (incluso los pardos) "toleran muy bien a las personas", dice Daryl Dancer , guía turístico de la Columbia Británica . "Es increíble que no haya más encuentros negativos".

"En la mayoría de los casos en que un oso pardo y un humano entran en contacto cercano, no sólo no hay ataque, sino que es probable que el humano no sepa que hay un oso pardo cerca", dice Garshelis.