Guía paso a paso de cómo actuar si te encuentras con un animal salvaje

Los mejores consejos : Aléjate en silencio si el animal no parece haberse fijado en ti, pero si ya lo ha hecho intenta parecer grande levantando los brazos lentamente o abriéndote la chaqueta por encima de la cabeza, sugiere la Humane Society of the United States. Si por casualidad tienes un paraguas, ábrelo y ciérralo rápidamente mientras miras al puma para intentar ahuyentarlo.

"A mí me gusta aplaudir fuerte y gritar al mismo tiempo. Enfréntate al felino y muéstrate agresivo: da dos pasos rápidos hacia él o incluso embiste al animal, que es la mejor forma de echarlo a correr", dice Mark Elbroch, Director del Programa de Pumas de Panthera, un grupo mundial de conservación de la fauna salvaje. No huyas, añade, ya que los grandes felinos siempre pueden dejar atrás a los humanos. "No pierdas de vista al animal. No apartes la mirada. Si el puma se acerca y ninguna de esas tácticas ha funcionado, lánzale objetos como piedras o botellas de agua."