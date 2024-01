Hace un siglo, 'plantaron' 14 bisontes en esta remota isla: ¿adivinas qué pasó después?

Una relación intermitente

A medida que la manada crecía, también lo hacía el entusiasmo de los isleños, que veneraban a los gigantes como símbolo de la isla. En los años 50, las tiendas vendían estiércol de bisonte pintado de oro, conocido como "chips de búfalo". Y en los años 70, al barman Michael Hoffler, de Two Harbors, se le atribuye la invención del cóctel Buffalo Milk.

Aunque los bisontes ayudan a contener algunas de las hierbas invasoras, Dennhardt explica que crean revolcaderos y causan erosión. Otros estudios científicos atribuyen el impacto de la actividad de los bisontes a la reducción de la diversidad vegetal , el daño a plantas endémicas y especies arbóreas como los robles, y la propagación de semillas de plantas no autóctonas a través de su pelaje hirsuto y sus excrementos.

"Hace 20 años, el principal problema de los gestores era la superpoblación, y los bisontes no estaban bien", afirma James Derr, profesor del departamento de patobiología veterinaria de la Universidad A&M de Texas; "los bisontes no comían lo suficiente. Eran animales bastante flacos".