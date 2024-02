Toda la verdad sobre los huevos camperos y las gallinas criadas en libertad

Para obtener la etiqueta "campera", las gallinas deben tener acceso al exterior durante al menos la mitad de su vida, pero, al igual que ocurre con "criadas en pastos", existen pocos requisitos sobre cómo debe ser ese espacio exterior: puede ser de hormigón en lugar de hierba, por ejemplo. Y "sin jaulas" sólo significa que las gallinas no están en jaulas, pero pueden estar encerradas las 24 horas del día. Si un cartón de huevos no lleva ninguna de estas etiquetas, es probable que las gallinas vivan en jaulas en batería , normalmente recintos comunales totalmente alambrados en los que cada ave tiene entre 430 y 550 centímetros cuadrados. (Como referencia, un trozo estándar de papel de impresora tiene 600 centímetros cuadrados).

Por ejemplo, "todo natural". Esta etiqueta puede aplicarse a pollos criados en granjas que utilizan jaulas en batería, siempre que el producto haya sido "mínimamente procesado" de forma que no "altere fundamentalmente el producto", según el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés). Por lo general, esto significa que no se han añadido colorantes ni ingredientes artificiales. Las palabras "fresco de granja" en un cartón de huevos no tienen ningún significado específico.