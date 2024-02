¿De verdad expulsó San Patricio a las serpientes de Irlanda?

Pero las serpientes no fueron expulsadas de Irlanda por San Patricio, que no tuvo nada que ver con el estatus de país libre de serpientes de Irlanda, según explicó a National Geographic Nigel Monaghan , guardián de historia natural del Museo Nacional de Irlanda en Dublín.

Monaghan, que ha rastreado en vastas colecciones de fósiles y otros registros de animales irlandeses, no ha encontrado pruebas de que alguna vez existieran serpientes en Irlanda.

"En ningún momento se ha sugerido la existencia de serpientes en Irlanda. No había nada que San Patricio tuviera que desterrar", afirma Monaghan.

Es probable que las serpientes no llegaran a Irlanda. La mayoría de la comunidad científica apunta a la Edad de Hielo más reciente, que mantuvo la isla demasiado fría para los reptiles hasta que terminó hace 10 000 años. Después de la Edad de Hielo, los mares circundantes podrían haber impedido que las serpientes colonizaran la Isla Esmeralda.

Pero las serpientes no han existido en Irlanda desde hace miles de años. Gran Bretaña, que tuvo un puente terrestre con Europa continental hasta hace unos 6500 años, fue colonizada por tres especies de serpientes: la víbora venenosa, la serpiente de hierba y la serpiente lisa.

Mark Ryan , director del Centro de Toxicología de Luisiana (en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana, EE. UU.), dijo en 2008 que no era el momento adecuado para que estos sensibles reptiles de sangre fría ampliaran su área de distribución.

"No hay serpientes en Irlanda por la sencilla razón de que no pudieron llegar allí porque el clima no era favorable para ellas", explicó.