Estos pelícanos se están muriendo de hambre a pesar de tener comida

Durante un episodio de inanición similar en 2022, casi 800 pelícanos pardos fueron ingresados en centros de rehabilitación de animales salvajes, y 394 acabaron siendo devueltos a la naturaleza, según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. (U.S. Fish and Wildlife Service, por su nombre en inglés). Por desgracia, las necropsias realizadas a los pelícanos fallecidos no revelaron ninguna respuesta sobre el motivo de aquel suceso, afirma Smith.