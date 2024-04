¿Qué está pasando con la gripe aviar en la leche de Estados Unidos?

Lo primero que hay que entender es que nadie sabe hasta qué punto está extendida la contaminación del ganado en EE. UU. Webby afirma que ha habido casos de vacas muertas por el virus, pero señala que algunas vacas han sido asintomáticas y que no es tan mortal entre el ganado como entre las aves. Por tanto, "es posible que muchos rebaños estén infectados y no muestren signos evidentes de enfermedad", afirma.

Y mientras que cada año se sacrifican más de 131 millones de aves expuestas al virus en 67 países, Webby afirma que en la actualidad no se está llevando a cabo en el país el sacrificio de ganado vacuno relacionado. Esto se debe a que no existe una política al respecto, ya que el virus no se descubrió en las vacas hasta finales de marzo, y a que no parece ser una "infección de todos los sistemas" en el ganado como lo es en las aves de corral. De hecho, en la mayoría de los casos, las vacas infectadas sólo han manifestado síntomas leves, y la mayoría se han recuperado en un plazo de entre una semana y 10 días.