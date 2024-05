Los peces más grandes del mundo están desapareciendo sin dejar rastro

Las ballenas, como las francas, permanecen cerca de la superficie para respirar aire, lo que las hace especialmente vulnerables a chocar con los barcos. Aunque los tiburones ballena, que a menudo alcanzan los 10 metros de largo, no necesitan subir a respirar, pasan alrededor de la mitad de su tiempo navegando en la superficie alimentándose de plancton.

"Los datos recopilados en el estudio sobre el marcado de tiburones ballena en todo el mundo muestran cuánto tiempo pasan en esa zona de alto riesgo", afirma Michael Heithaus, ecologista especializado en tiburones de la Universidad Internacional de Florida (Estados Unidos) que no participó en el estudio, publicado en mayo en la revista Science of the Total Environment.