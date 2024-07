La salamandra gigante americana, la principal beneficiada de la eliminación de presas en Estados Unidos

El mejor momento para que los investigadores realicen un safari de snorkel con salamandras es en plena noche. Y las salamandras gigante americana (Cryptobranchus alleganiensis), un tipo de salamandra de agua dulce que sólo se encuentra en Norteamérica, son nocturnas. Estos anfibios se esconden bajo las grietas de grandes rocas lisas en los lechos de los ríos de los montes Apalaches, por lo que no es fácil encontrarlas.

“Tienes que meterte en la mente de la salamandra”, dice Robert Adams, un estudiante de posgrado en conservación acuática de la Universidad Estatal de los Apalaches (Estados Unidos) que estudia estos animales. “Si no ves los dos ojitos y los orificios nasales, es fácil que pienses que es una roca”.

La eliminación de presas no sólo está ocurriendo en el Watauga. En todo el país se están desmantelando presas inseguras para restablecer la calidad del agua, el caudal de los ríos y la migración de los peces. El proyecto de 700 000 dólares de Carolina del Norte se financió en parte con una asignación de 800 millones de dólares para la eliminación de presas en todo el país, procedentes de la Ley Bipartidista Federal de Infraestructuras de 2021. Según la Asociación de Recursos Acuáticos del Sureste ( Southeast Aquatic Resources Partnership ), existen unas 540 000 presas en todo el país, 28 000 de ellas en Carolina del Norte.

Muchas de esas presas ya no cumplen su función original. La presa de Shull's Mill se construyó a principios del siglo XIX para alimentar un aserradero, pero no funciona desde que se rompió en una inundación en 1940. Las presas rotas no sólo son un problema de seguridad, sino que el flujo de agua es como regar con una manguera con la boquilla apuntando directamente en el suelo, removiendo los sedimentos, explicó Erin McCombs, directora de conservación del sudeste en American Rivers.