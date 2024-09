Descubriendo las claves de criar y entrenar a un cachorro para que sea obediente y bueno

Esta habilidad de aprendizaje inverso es la base de algunas de las capacidades más asombrosas de los perros, como guiar a los ciegos. Para la mayoría de las tareas, una persona pregunta y el perro utiliza una habilidad para responder y ayudar. "Pero cuando un perro guía a una persona que no puede ver, el humano puede pedirle que haga algo y en realidad tiene que darse cuenta de que, no, aunque sepa hacer eso, no debería hacerlo porque se equivoca", dice Hare. "Me han pedido que cruce la calle, pero hay un coche justo ahí y sería peligroso. Así que, aunque sea la respuesta correcta en un contexto, en realidad no debo comportarme según esa petición y tengo que hacer algo diferente. Eso es muy difícil para un perro", explica.