Por qué tu perro te ayuda a relajarte más que estar con tus amigos

Del mismo modo, en un estudio publicado en la revista Society & Animals , los investigadores hicieron que 223 personas se sometieran a la Prueba de Estrés Social de Trier (TSST, por sus siglas en inglés), que requiere que los participantes hagan una presentación y posteriormente realicen una prueba de aritmética mental no anticipada frente a un panel de personas que no proporcionan retroalimentación o estímulo. Cuando las personas realizaban el TSST en presencia de un perro de compañía, presentaban niveles de estrés más bajos, medidos por la presión arterial y la frecuencia cardiaca, y menos ansiedad.

En cuanto al modo en que los perros pueden proporcionar a los humanos un nivel de bienestar que otras personas no pueden, "hay una honestidad cruda que puedes tener con tu perro que no siempre puedes tener con otras personas", dice Lori Kogan, psicóloga asesora y profesora del departamento de ciencias clínicas de la Universidad Estatal de Colorado (EE. UU.); "los aceptamos completamente tal y como son, y ellos hacen lo mismo por nosotros, y son consecuentes al respecto".

Se desconocen las razones exactas, pero una hipótesis es que "las mascotas saben escuchar sin juzgar porque no interrumpen ni replican", afirma Daniel Mills, coautor del estudio, especialista en relaciones entre humanos y animales y profesor de medicina veterinaria del comportamiento en la Universidad de Lincoln (Reino Unido); "un perro no intentará arreglar el problema como hacen algunas personas".

Un estudio publicado en el número de 2022 de la revista International Journal of Environmental Research and Public Health corrobora este fenómeno: cuando las personas interactúan con sus perros mientras teletrabajan, se reponen los recursos de autorregulación de los humanos; al hacer microdescansos para acariciar a su cachorro, las personas se relajan y rejuvenecen, lo que no ocurre al interactuar con familiares no peludos.