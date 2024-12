¿Qué pasa con las mascotas exóticas que sobreviven a sus dueños?

Cuando Bruce Robb conoció a Flash, una tortuga de espolones africana, hace unos 24 años, cabía en la palma de su mano. Ahora es un monstruo de 90 kilos (arriba, Flash come una sandía en Sebastopol, California, en 2023). Como muchos nuevos propietarios de tortugas, Robb no tenía ni idea de dónde se metía. "Mi ex mujer se la compró a mi hijo Cody en una tienda de animales. Estaba enganchado a la moda de las Tortugas Ninja". Cody dejó atrás a Flash cuando se mudó. "Nunca imaginamos que la tendríamos tanto tiempo. Mi hijo tiene ahora 35 años, y no paro de decirle: 'Sabes, al final acabarás teniendo a Flash'".