Cada vez entedemos mejor qué se dicen las ballenas cuando cantan

El análisis es uno de los dos publicados esta semana que señalan sorprendentes puntos en común que existen entre el canto de las ballenas y el lenguaje humano. “Este fascinante trabajo muestra cómo los principios lingüísticos generales dan forma a las vocalizaciones de especies evolutivamente distantes”, afirma el lingüista cuantitativo Ramón Ferrer-i-Cancho , de la Universidad Politécnica de Cataluña, que no participó en la investigación.

Cuando Arnon y Kirby aplicaron el algoritmo a más de 30 horas de cantos de jorobadas que el equipo de Garland había grabado cerca de Nueva Caledonia, en el océano Pacífico, los segmentos de canto que detectó fueron tranquilizadoramente parecidos a los que Garland habría identificado ella misma, pero no exactamente iguales. Y cuando compararon la frecuencia con la que aparecían estos elementos, surgió un patrón que también se encuentra en el lenguaje humano. La palabra más común (o, en este caso, el segmento de la canción) se repetía dos veces más que la segunda, tres veces más que la tercera, y así sucesivamente. Algunos segmentos son muy frecuentes, muchos otros bastante raros.

Al principio, los investigadores se sorprendieron tanto de encontrar estos patrones que se preguntaron si serían producto del propio algoritmo de inspiración infantil. “Sinceramente, tenía esa preocupación todo el tiempo”, dice Kirby. “Me despertaba en mitad de la noche y decía: 'Dios mío, a lo mejor es sólo nuestro método“. Para asegurarse de que no era así, el equipo analizó miles de conjuntos de datos inventados en los que los sonidos o segmentos se habían cambiado de lugar y, para su alivio, ninguno de ellos reveló el mismo patrón.

Según el primatólogo Andrew Whiten , de la Universidad de St. Andrews, que no participó en la investigación pero es coautor de un artículo de opinión sobre el estudio, el hallazgo de estas pautas en las ballenas “sugiere que su comportamiento comunicativo ha evolucionado culturalmente para que los principiantes lo aprendan con más facilidad, al igual que la estructura de nuestras lenguas parece haber evolucionado para que los bebés humanos las aprendan con más facilidad”.

Garland, Arnon y Kirby creen que aplicar este algoritmo a los sonidos de otras especies que también tienen que aprender complejas habilidades de comunicación escuchando a otras (como muchos pájaros cantores) podría revelar pautas similares. “A medida que ampliamos nuestra investigación de las 'leyes lingüísticas' con orígenes en el lenguaje humano", afirma el Explorador de National Geographic y biólogo marino Shane Gero , de la Universidad Carleton de Ottawa (Canadá), que no participó en el estudio, "cabe preguntarse si se trata simplemente de leyes biológicas”.

Ese último patrón también se encuentra en muchas otras ballenas, dice Youngblood, que analizó las vocalizaciones de otras 15 ballenas además de las jorobadas. Encontró una intrigante excepción a la regla en tres elusivas especies de delfines (de Héctor, de Commerson y de Heaviside) que se comunican utilizando chasquidos tan agudos que son casi inaudibles para las orcas que los cazan. Estos tres no utilizan sonidos más cortos en segmentos más largos, dice Youngblood. “Pero la mayoría de las otras especies de ballenas que he analizado sí lo hacen”. Esto indica que puede haber otra razón para mantener el canto breve: evitar la atención de los depredadores.

Todas estas similitudes pueden dar la impresión de que las complejas vocalizaciones de las ballenas jorobadas y otras ballenas podrían ser consideradas un lenguaje. Sin embargo, incluso en su forma más compleja, el canto de las ballenas no es exactamente como un lenguaje, dice Youngblood, sino más bien como el canto humano, cuyos elementos también tienden a producirse en frecuencias zipfianas.

Garland está de acuerdo en que el canto de las ballenas no es un lenguaje. “Sólo los machos cantan, probablemente para atraer a las hembras, repeler a otros machos, o ambas cosas”, dice Garland. “Comunican algo a otros miembros de su especie, sí”, dice. “Pero no es algo así como: 'Eh, hay mucho krill por allí, vamos a por él'. No se refieren a cosas concretas como los humanos”.