¿Cómo saben las focas cuánto tiempo deben aguantar la respiración?

“Esto nos sugiere que las focas no sólo responden físicamente a los niveles de oxígeno cambiando su ritmo cardiaco o su respiración, sino que son lo suficientemente conscientes de ellos como para cambiar su comportamiento”, dice McKnight. Otros experimentos más antiguos han demostrado a veces que los animales intentan alejarse de entornos con niveles muy bajos de oxígeno o muestran signos de estrés. “Las focas no hacen eso”, dice McKnight, sin embargo, dado que afecta a la duración de sus inmersiones, parecen de alguna manera conscientes de sus niveles de oxígeno en sangre.

Esta capacidad situaría a las focas en una clase superior a la de cualquier mamífero terrestre que se haya probado. Dado que los niveles de oxígeno en tierra son bastante constantes, los humanos y otros animales terrestres no parecen haber evolucionado para notar niveles bajos de oxígeno en la sangre, a veces ni siquiera cuando están a punto de desmayarse.

Para algunos investigadores, el estudio plantea nuevas preguntas que aún no tienen respuesta.

“Los datos experimentales apoyan las conclusiones del estudio, pero no son inequívocos”, afirma el zoólogo William Milsom , de la Universidad de Columbia Británica, que estudia cómo controlan la respiración y el flujo sanguíneo los animales que viven en ambientes extremos. “No hay duda de que estas focas cambiaron su comportamiento de buceo en respuesta a los cambios en el oxígeno inhalado. Pero sin datos fisiológicos más detallados, es difícil decir definitivamente por qué las inmersiones con poco oxígeno fueron más cortas.”

McKnight no cree que las focas se limiten a responder a niveles muy bajos de oxígeno, en lugar de tener en cuenta una gama más amplia de niveles. “Una de las focas que hemos rastreado en la naturaleza hace un par de años bajó a casi 2000 pies [600 metros]”, dice. “Las focas ascienden a unos cuatro pies por segundo, así que si sólo respondieran a niveles muy bajos de oxígeno, nunca llegarían a tiempo”.

Dicho esto, cree que es probable que exista un sentido similar en otros animales buceadores. "Hay experimentos más antiguos con patos, tortugas y cocodrilos que reflejan fielmente el comportamiento de las focas", dice McKnight, pero no se prepararon de forma que permitieran llegar a las conclusiones de este estudio. Ahora podrían repetirse siguiendo un planteamiento similar respetuoso con los animales. Las focas estaban deseosas de participar, dice, a pesar de estar bien alimentadas. "Si no quisieran hacerlo, no podríamos obligarlas. Pero en cuanto abrimos la puerta de esta sección de la piscina, se meten".