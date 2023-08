Datos fascinantes sobre gemelos que necesitas saber

No, Scott no se convirtió en un extraterrestre. El estrés de vivir tanto tiempo en el espacio había cambiado el funcionamiento de sus genes, al menos durante un tiempo. Dado que Scott y Mark comparten básicamente el mismo ADN, los científicos compararon los genes de ambos antes y después del viaje de Scott. Entre otras cosas, los investigadores querían saber si la radiación dañaría las secciones de ADN que se encuentran al final de cada cromosoma, los llamados telómeros .

Aunque sus expresiones genéticas cambiaron, su ADN no. Además, que Scott y Mark ya no sean "idénticos" no fue una sorpresa. En el nivel de secuencia más básico, con el tiempo pueden producirse cambios químicos que afecten a dónde y cómo se expresan los genes, incluso en gemelos terrestres idénticos. En realidad, Mark y Scott Kelly no son "idénticos" desde hace años.