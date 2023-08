¿Y si el LSD, además de abrir tu mente, sirve para sanar tu cerebro?

Estos fármacos podrían resultar especialmente valiosos porque las lesiones cerebrales suelen carecer de terapias eficaces, afirma Sunil Aggarwal, médico especialista en medicina de rehabilitación integral de Estados Unidos y coautor de una revisión de la investigación sobre psicodélicos para lesiones cerebrales publicada en la revista médica Frontiers in Neurology . "Aún es pronto, pero estamos en un momento muy emocionante. Hay muchas investigaciones interesantes que sugieren que será un tratamiento realmente útil para estos pacientes".

Reabrir las ventanas del aprendizaje también puede ayudar a las personas que no tienen lesiones pero cuyos cerebros están conectados de forma diferente, como los que padecen trastorno del espectro autista, un trastorno neurológico y del desarrollo que, entre otras cosas, afecta a la forma en que las personas interactúan con los demás. Las investigaciones han demostrado que los cerebros de las personas con autismo presentan algunas diferencias con respecto a los de quienes no padecen esta enfermedad, sobre todo en el córtex frontal que regula las emociones y las relaciones.

El MDMA podría ser un psicodélico especialmente valioso para el autismo porque facilita el deseo de socialización, una habilidad que para muchos afectados por el espectro supone un reto, afirma Robert Malenka, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) que ha realizado investigaciones con animales utilizando la droga. "Bajo la influencia del MDMA, uno tiene esta profunda... sensación de querer interactuar con otras personas de forma no agresiva, prosocial y empática", afirma.

Recuerda que durante las sesiones de MDMA se centraba en la tranquilidad de la sala, la música relajante y su cuerpo relajado. Después, se dio cuenta de que podía aprovechar esas mismas sensaciones cuando interactuaba con la gente. "Me resulta más fácil elegir estar en paz en situaciones sociales", afirma Amick incluso seis años después. Cuando se encuentra en el ascensor de su oficina con compañeros, no sólo no se siente obligado a correr, sino que puede iniciar cómodamente una conversación.