El 'Tetris', un videojuego que podría ser bueno para tu salud mental

Pero tanto si el trauma desemboca en un TEPT en toda regla como si no, los recuerdos dolorosos pueden venir a la mente sin previo aviso. Los flashbacks no sólo son emocionalmente angustiosos, sino que también pueden dificultar la concentración, lo que puede provocar problemas en el trabajo o en los estudios. Estos recuerdos intrusivos suelen aparecer como una imagen o una breve película en nuestra mente.

Con este telón de fondo, la psicóloga británica Emily Holmes se preguntó si podría reducir el número de flashbacks dando a sus cerebros una imagen que pudiera competir y con la que centrarse poco después de haber sufrido un trauma, mientras sus recuerdos aún se estaban formando. El recuerdo doloroso seguiría existiendo, pero no irrumpiría tan a menudo. "La mente humana no es como una cámara de vídeo: no graba inmediatamente todo lo que hemos vivido", afirma Holmes, profesora de psicología del Instituto Karolinska y la Universidad de Uppsala (Suecia). "En realidad pasa algún tiempo, posiblemente horas, antes de que un recuerdo se solidifique en la mente. Lo que nos interesaba era: ¿Hay algo que podamos hacer mientras el recuerdo aún se está consolidando que ayude a que no se convierta en un flashback?".