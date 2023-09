¿Hasta qué punto es verdad que las mascotas nos hacen más felices?

Un estudio publicado por la American Psychological Association en el Human-Animal Interaction Bulletin [Boletín de Interacción Humano-Animal] de la Society of Counseling Psychology reveló que los perros de terapia son especialmente útiles para reducir síntomas como la falta de atención y la disminución de las habilidades sociales relacionadas con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños. Otro estudio muestra cómo acariciar a un animal puede aliviar los síntomas de ansiedad, y una investigación adicional demuestra cómo tener una mascota puede aumentar los comportamientos sociales de los niños con autismo.

Un estudio de 2022 mostró que las víctimas del trastorno de estrés postraumático (TEPT) también se ven favorecidas por la tenencia de mascotas. "Nuestra investigación ha descubierto que tener un perro de servicio para el TEPT no solo se asocia con menos síntomas de TEPT para los veteranos de guerra, sino que también está relacionado con menos ira, menos aislamiento social y una mejor resiliencia al estrés", explica Kerri Rodríguez, profesora adjunta de interacción humano-animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Arizona (Estados Unidos).

Por ejemplo, Hal Herzog, profesor emérito de psicología de la Universidad de Carolina Occidental (Estados Unidos), afirma que no se ha demostrado que las personas con animales de compañía se encuentren necesariamente mejor que las que no los tienen durante la pandemia, como algunos creían, y que ninguna investigación ha demostrado que "como grupo, los dueños de animales de compañía sean más felices que los que no los tienen."