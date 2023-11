Andar y envejecimiento: ¿Cómo y cuándo preocuparnos por caminar correctamente?

Los expertos coinciden en que lo peor que puede hacer una persona es dejar de moverse. Sentirás los efectos casi de inmediato, dice Pete McCall, director de educación de EōS Fitness y autor de Smarter Recovery: A Practical Guide to Maximizing Training Results [Recuperación inteligente: Una guía práctica para maximizar los resultados del entrenamiento]. Estar sentado durante horas te deja dolorido, y son los días en los que usas las manos cuando la artritis no te molesta tanto. Son recordatorios útiles de que nuestros cuerpos exigen acción.

"Pero no necesito machacarme en cada entrenamiento", dice McCall, que ha compartido su rutina rápida para tonificar la columna vertebral, las caderas y los tobillos en el sitio web del American Council on Exercise. "Es casi como lavarse los dientes. Si no lo hago durante un día o dos, me doy cuenta", dice. Utiliza los movimientos (que incluyen círculos de cadera y ponerse sobre una rodilla, y luego alcanzar con el brazo opuesto para girar la parte superior del cuerpo) antes o después de un entrenamiento, o como un día de recuperación activa.