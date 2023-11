En busca de una cura para capsulitis adhesiva o enfermedad del hombro congelado

En un intento por saber más, Ford y Wittstein compararon los síntomas del hombro en personas sometidas a terapia hormonal menopáusica y sus homólogas que no aumentan sus niveles de estrógenos con medicación. Realizaron un estudio retrospectivo de 1952 pacientes femeninas de entre 45 y 60 años, analizando sus historiales médicos en busca de signos de menopausia, uso de terapia hormonal y síntomas o diagnósticos de hombro congelado.

Alrededor del 8 por ciento de las pacientes (152) utilizaron terapia hormonal. Y las que no usaban terapia hormonal tenían un 99% más de probabilidades de recibir un diagnóstico de hombro congelado que las que sí la usaban.

El tamaño de la muestra era pequeño, y las probabilidades, aunque altas, no alcanzan significación estadística debido al tamaño del estudio, señalan los médicos. Pero después de presentar su investigación a colegas de la Sociedad Norteamericana de Menopausia y la Sociedad Ortopédica Americana de Medicina del Deporte, ahora planean ampliar su investigación a una población más amplia.

"El 94% de los cirujanos ortopédicos no tienen menopausia", señala Wittstein, citando estadísticas que muestran que las mujeres constituyen sólo el 6% de los cirujanos ortopédicos en activo.

Otro obstáculo es el temor público al tratamiento hormonal, dice Ford. A pesar de las pruebas de que los suplementos de estrógenos pueden aliviar los síntomas de la menopausia y reducir el riesgo de fracturas óseas, accidentes cerebrovasculares y otras afecciones, el público sigue desconfiando del tratamiento hormonal debido a la desinformación difundida a raíz de un estudio histórico de 2002 que mostró algunos resultados adversos de las primeras formas del tratamiento. Aunque el tratamiento hormonal sustitutivo es ahora más seguro, según Ford, la actitud del público no se ha adaptado a la práctica médica actual. En consecuencia, según señaló un equipo de investigación en una revisión bibliográfica de 2022, "a pesar de que las intervenciones hormonales y no hormonales son bastante seguras, la mayoría de las mujeres con síntomas menopáusicos molestos no reciben una terapia eficaz y aprobada basada en la evidencia".