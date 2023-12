Las bayas de 'açaí' son muy nutritivas y están de moda, pero tienen un lago oscuro

BELÉN, BRASIL - Al principio no era más que un peculiar alimento de la Amazonia brasileña, una diminuta baya que producía una espesa pulpa púrpura que los lugareños adoraban tomar a cucharadas con pescado frito y harina de mandioca. Luego, en la década de los 2000, cinco años después de que Niña Pastori cantara aquello de "tú me camelas, me lo han dicho tus açaís", el açaí (también conocido como asaí, azaí o, incluso, huasaí) comenzó a considerarse un superalimento y empezó a extenderse por todo el mundo en forma de desayuno o como ingrediente principal de batidos, tazones energéticos y barritas energéticas.