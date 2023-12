Cómo protegernos de la gripe y la COVID durante esta Navidad

Los casos de virus respiratorio sincitial (VRS) han aumentado , la gripe circula ampliamente y la COVID-19 (que está enviando a un número cada vez mayor de personas a urgencias) ha confirmado un reciente repunte en España, según un informe de este mes de la Universidad Carlos III. A diferencia de hace varios años, cuando el coronavirus hizo que todo el mundo cancelara los planes navideños, los expertos afirman que no será necesario (para la mayoría de la gente) recurrir a semejantes medidas. Pero sigue siendo inteligente tomar precauciones para protegerte a ti, tus invitados y tu familia.

"Hay cosas que podemos hacer este invierno para minimizar las enfermedades y las interrupciones y aprovechar al máximo el tiempo con la familia. En eso consisten las vacaciones", afirma Katelyn Jetelina, epidemióloga y asesora científica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y otras instituciones, que escribe en su blog Your Local Epidemiologist .

"No cabe duda de que es aconsejable que todo el mundo tome precauciones, pero ciertos grupos de población (los ancianos, los niños pequeños, las personas inmunodeprimidas) son más susceptibles", afirma Jessica Tuan, médica especialista en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de Yale (Estados Unidos); "si vas a estar en contacto con estas personas, debes ser especialmente precavido".

"¿Son perfectas para no infectarse? Posiblemente no, pero evitarán que contraigas una enfermedad grave, y ése es el objetivo", afirma Jill Weatherhead, médico especialista en enfermedades infecciosas del Baylor College of Medicine de Houston (Estados Unidos).