¿Mito o verdad?: ¿Es el chocolate realmente bueno para la salud?

En general, el chocolate con leche contiene muchos menos de estos sólidos, mientras que el chocolate negro contiene más, como demuestra su sabor amargo. En el caso del chocolate blanco, los sólidos de cacao se descartan por completo (junto con los flavanoles y otros compuestos beneficiosos), quedando sólo la manteca de cacao, la leche, el azúcar y, a menudo, una pizca de aroma de vainilla. El chocolate blanco es una fuente de azúcar, grasa y calorías, pero no muchas que puedan considerarse beneficiosas para la salud humana.

Por eso, la regla general es que el chocolate más oscuro y amargo contiene más cacao beneficioso, y así suele reflejarse en las etiquetas. Pero, según Sesso, eso no es todo.

"El hecho de que algo indique que contiene un 80% de cacao no aclara si es bueno o no para la salud", afirma. "Como ocurre con muchos otros alimentos, no sólo el cacao, la forma de procesarlo de principio a fin puede tener un profundo impacto en los nutrientes o bioactivos que quedan en él", añade.