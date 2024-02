El ciclo menstrual puede remodelar tu cerebro

"Unos dos o tres días antes de que me venga la regla, no me siento muy emocional, ni especialmente triste, pero tampoco muy contenta", dice Jashim. Esta de estado de ánimo estable aumenta la sensibilidad de Jashim incluso a pequeños estímulos emocionales cuando empieza la menstruación: "Si estoy en el trabajo y cometo un error sin importancia, casi me pongo a llorar".