¿Cuál es la verdadera importancia de ser Premio Nobel científico y el papel de Marie Curie en su historia?

Madame Curie y la propulsión de los Premios Nobel

"El Nobel de Física de Marie Curie en 1903 creó dos estrellas: la propia Curie y los Nobeles científicos", afirma Sharon McGrayne, autora de Nobel Prize Women in Science: Their Lives, Struggles and Momentous Discoveries. Hasta entonces, la prensa había cubierto los premios de literatura y de la paz, pero la física, la química y la medicina parecían demasiado esotéricas para la cobertura informativa, afirma McGrayne. "También lo era la radiactividad. Pero el radio (por el que irónicamente no recibiría su segundo Nobel hasta 1911) era glamuroso, caro, una posible cura contra el cáncer y casi mágico, ya que transformaba un elemento en otro y producía lo que parecía un suministro inagotable de energía."