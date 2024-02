¿Qué es la "inmunoamnesia"? Este efecto secundario del sarampión es más importante de lo que se piensa

El sarampión, conocido por su característica erupción roja, está causado por el virus morbillivirus, y se propaga por el aire. Por cada 10 personas no vacunadas que se exponen al virus, nueve de ellas enfermarán , lo que lo convierte en uno de los virus más contagiosos que existen. Aunque la mayoría de los casos de sarampión son leves, una infección puede causar varias complicaciones potencialmente graves, incluidas afecciones que aparecen meses o años después de la infección inicial.

"En cierto sentido, somos víctimas de nuestro propio éxito, porque cuando está fuera de la vista y de la mente, no se considera un problema", afirma Luis Ostrosky , médico especialista en enfermedades infecciosas y epidemiólogo de UTHealth Houston, Estados Unidos.

Entre las personas susceptibles se encuentran los niños demasiado pequeños para haber recibido la primera dosis de la vacuna, las personas inmunodeprimidas, que no pueden vacunarse, así como los niños que sólo han recibido una dosis (se necesitan dos dosis para lograr la máxima eficacia).

Según Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) "declaró la eliminación del sarampión en España en 2017 y desde entonces cada año OMS ha ratificado la situación de eliminación en el país. El año 2022 se confirmó un solo caso de sarampión en un adulto no vacunado, que regresó de viaje desde la India".

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) , una de cada cinco personas no vacunadas que contraen el sarampión tendrá que ser hospitalizada. Uno de cada 20 niños que contraen el sarampión desarrollará neumonía, que es la principal causa de muerte infantil por sarampión. El otro riesgo importante es la encefalitis (inflamación del cerebro) , que afecta a uno de cada 1000 niños en la semana siguiente a la infección por sarampión.

En las últimas fases de la enfermedad, los pacientes pueden perder la capacidad de caminar o incluso entrar en coma. La PEES no tiene cura. "Es mortal al 100%", afirma Rik de Swart , virólogo de la Universidad Erasmus de Rotterdam (Países Bajos). "Es realmente una enfermedad terrible". Por cada 100 000 casos de sarampión , habrá entre cuatro y 11 casos de PEES, y estas cifras de casos aumentan hasta 18 en el caso de los niños que contraen el sarampión antes de cumplir un año.

Los científicos descubrieron que la vacuna salvaba vidas porque, además de la protección contra el sarampión, los niños ya no morían de otras infecciones comunes en la infancia, como diarrea o enfermedades respiratorias .

"Se sabe desde hace décadas que quienes se recuperan del sarampión quedan inmunodeprimidos", afirma Mansour Haeryfar , profesor de inmunología de la Western University de Londres (Ontario, Canadá), y son mucho más vulnerables a morir por otras infecciones no relacionadas.

Sin embargo, como señala de Swart, la buena noticia es que este efecto no es permanente. "No es que lo pierdas todo", afirma de Swart; "si te dan tiempo y no te expones, en el momento equivocado, al patógeno equivocado, tu sistema volverá a su ser normal".