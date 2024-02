La kombucha y los nootrópicos están de moda pero, ¿de verdad sirven para algo?

Las bebidas ya no son sólo hidratación y sabor. Desde los tónicos desintoxicantes hasta los nootrópicos que potencian el cerebro, ciertas bebidas prometen un amplio y creciente abanico de beneficios para la salud.

"Hay miles de compuestos naturales en los alimentos sobre los que estamos aprendiendo que son importantes para el organismo y que realmente tienen beneficios funcionales", afirma Dariush Mozaffarian, cardiólogo y director del Food is Medicine Institute de la Universidad de Tufts de Massachusets (Estados Unidos); "pero eso no significa que sepamos que poner algunos de esos compuestos aislados en el agua vaya a ser bueno para la salud".

La nutricionista Marion Nestle, catedrática emérita de nutrición, estudios alimentarios y salud pública de la Universidad de Nueva York, afirma que las pruebas sobre los probióticos siguen siendo " bastante contradictorias ". Nestle no anima a recurrir a los probióticos, salvo a las personas que toman antibióticos o padecen graves dificultades digestivas. Incluso entonces, dice, "si marcan alguna diferencia desde el punto de vista médico es discutible".

El cóctel exacto de bacterias de las bebidas probióticas puede variar : Lactobacillus, Saccharomyces y Bifidobacterium son algunas de las más comunes . Incluso cepas de microbios estrechamente relacionadas pueden tener propiedades muy diferentes , afirma Maria Marco, catedrática de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UC Davis (Estados Unidos). Mientras que algunas cepas están bien estudiadas y se utilizan ampliamente , otras aún no se han sometido a suficientes pruebas de laboratorio, y mucho menos a ensayos clínicos en humanos.

Pero incluso si las bacterias están bien estudiadas, puede que no estén vivas en el momento de abrir la botella.

"Los probióticos, que son microorganismos vivos, tienden a morir si se calientan o almacenan durante un tiempo", afirma David Julian McClements, profesor de ciencias de la alimentación de la Universidad de Massachusetts (EE. UU.). La investigación existente no aclara si las bacterias muertas pueden seguir aportando beneficios para la salud .

Obtener probióticos a través de las bebidas no parece ser ni más ni menos eficaz que de cualquier otra forma, afirma Marco. Aunque todavía se encuentran en una fase inicial, las investigaciones demuestran que lo más importante es encontrar la cepa bacteriana que mejor se adapte a nuestras necesidades, en la dosis adecuada y con una alta calidad. Marco sugiere empezar con productos que indiquen el tipo de cepa en la etiqueta porque es más probable que contengan "un microbio que realmente tenga una base científica para llamarse probiótico".

La mayoría de los estudios han analizado los compuestos nootrópicos (como la L-teanina y los extractos del hongo melena de león, el ginkgo y la raíz de ashwagandha ) en forma de cápsulas, por lo que se desconoce su eficacia en las bebidas. Pero los expertos suelen estar de acuerdo en que no hay una regla rígida y rápida para determinar si un suplemento funciona mejor de una forma u otra.

Según Howard Sesso, epidemiólogo del Hospital Brigham and Women's y de la Facultad de Medicina de Harvard, algunas bebidas vegetales resultan prometedoras. Los flavonoides , que se encuentran de forma natural en muchas plantas como las cebollas, las uvas y las semillas de cacao, pueden ser beneficiosos para la cognición e incluso para la salud del corazón. Sin embargo, las primeras investigaciones sobre el extracto de cacao han sido contradictorias. Un ensayo descubrió que el consumo regular de bebidas con altas concentraciones de flavanol de cacao reducía el deterioro cognitivo relacionado con la edad , mientras que otro estudio reciente no observó ningún efecto.

Aunque los efectos secundarios negativos de los nootrópicos naturales suelen ser leves , es posible que se produzcan algunas interacciones con otros medicamentos y complicaciones de salud, como adelgazamiento de la sangre y problemas psiquiátricos. En una revisión de 2022 , los autores afirmaron que el uso de nootrópicos "no puede recomendarse a individuos sanos que no sufran ninguna disfunción cognitiva".

"La quercetina y la cúrcuma tienen efectos antiinflamatorios ", afirma Simin Meydani, catedrática de Nutrición e Inmunología de la Universidad de Tufts. Pero que una bebida en infusión reduzca realmente la inflamación depende. "A veces vemos efectos en el tubo de ensayo que no necesariamente vemos repetidos en animales o humanos".

Cuando se trata de bebidas que refuerzan el sistema inmunitario, Meydani se muestra cauteloso. Es cierto que ingredientes como la vitamina E, la vitamina C y el zinc son necesarios para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Pero, a menos que una persona tenga una carencia de nutrientes, no es probable que se beneficie de un cóctel inmunitario, añade.

Simplemente no hay necesidad de bebidas, como estos zumos, que anuncian "el 1350 por ciento de tu dosis diaria de vitamina C y el 188 por ciento de zinc". No sólo la mayoría de la gente obtiene la mayor parte de sus vitaminas y nutrientes de los alimentos, sino que el beneficio de las vitaminas adicionales acabará por agotarse.