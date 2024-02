El melanoma está siendo sobrediagnosticado a un ritmo "alarmante"

Los diagnósticos de melanoma han aumentado considerablemente a lo largo de los años, pero las tasas generales de mortalidad, en cambio, se han mantenido estables, señal de que realmente no existe una epidemia de cáncer de piel, sino que los pacientes están siendo sobrediagnosticados.

"No creo que haya suficiente gente que entienda el alcance potencial del sobrediagnóstico del melanoma. Es bastante alarmante", afirma el autor principal del estudio, Adewole Adamson, dermatólogo de la Facultad de Medicina Dell de la Universidad de Texas (Estados Unidos); "se están detectando tumores que nunca habrían causado daño".

La mayor categoría de sobrediagnósticos, más del 85%, se produjo con los lunares más finos de la capa más externa de la piel, conocidos como cánceres en estadio 0 o in situ, según el estudio.

El sobrediagnóstico es uno de los problemas más nocivos y costosos de la medicina, según un editorial publicado hace varios años. Esto se debe a que conduce a tratamientos innecesarios, con los consiguientes costes económicos y cicatrices. Los pacientes diagnosticados de melanoma no pueden contratar un seguro de vida. Y las personas que se enteran de que tienen cáncer suelen experimentar un miedo intenso que puede durar toda la vida.

"En todos los sistemas orgánicos (no sólo en la piel) hay cosas que parecen cáncer... bajo el microscopio", pero que en realidad no se comportan como tal, afirma Earl Glusac, investigador en dermatopatología del Centro Oncológico de Yale, quien detalló su preocupación por el sobrediagnóstico del melanoma hace más de una década.

Un artículo de revisión concluyó que las normas existentes no distinguen adecuadamente los crecimientos cutáneos que son realmente inocuos. Que muchos son realmente inofensivos quedó documentado en un estudio publicado en junio que concluye que las personas con melanoma in situ viven en realidad más tiempo que las que no tienen el diagnóstico, lo que indica "una detección significativa de la enfermedad de bajo riesgo entre las personas que buscan atención sanitaria".