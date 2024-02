¿Funcionan realmente los tratamientos faciales con hielo? Los expertos responden

Pero aunque los tratamientos faciales con hielo y otras formas de crioterapia han ganado popularidad, sobre todo gracias a los influencers de las redes sociales , sus beneficios aún no han sido validados en estudios clínicos.

Y aunque frotarse la cara con un cubito de hielo pueda parecer inofensivo, la dermatóloga Jessica Garelik, de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos), advierte que estos tratamientos no son para todo el mundo.

"El hielo que entra en contacto con la piel puede dañar potencialmente la barrera cutánea debido a su temperatura de congelación. Esto puede ser problemático para los pacientes cuya piel ya es seca y sensible", dice Garelik.

Las bolsas bajo los ojos pueden no ser el resultado de una lesión física aguda como una espinilla magullada, pero también son el resultado de la vasodilatación y la hinchazón. Tanto si se aplica hielo en una rodilla como en la cara, el principio es el mismo, afirma Kiracofe.

El de los ojos hinchados no es el único campo en el que la terapia con hielo tiene un respaldo científico razonablemente sólido, afirma Kiracofe. También podría reducir temporalmente el dolor y la hinchazón asociados a granos o quemaduras solares leves, dice, también mediante la constricción de los vasos sanguíneos. Sin embargo, Kiracofe insiste en que es importante no dejar el hielo sobre la piel más de unos minutos seguidos para no congelarla ni dañarla.