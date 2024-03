Deja de pelar frutas y hortalizas: estas cáscaras contienen una explosión de nutrientes que estás desaprovechando

Un estudio publicado en la revista Current Research in Food Science ha descubierto que las cáscaras de las manzanas, los melocotones y los caquis tienen mayores concentraciones de antioxidantes (como galocatequina, epicatequina y epigalocatequina) que la pulpa o las semillas de estas frutas. En algunos casos, se ha demostrado que la piel de algunas frutas, incluidas las granadas, tiene niveles de antioxidantes exponencialmente superiores a los del interior de la fruta. Los posibles efectos saludables del consumo de cáscaras son tan prometedores que algunos fabricantes de alimentos están enriqueciendo alimentos funcionales, como panes y galletas, con cáscaras de frutas y verduras.

Eso no quiere decir que debas comerte la piel de todas las frutas y verduras. Evita la piel del melón, el aguacate y la piña, y pela siempre la cebolla y el ajo. Es cierto que las pieles comestibles de frutas y verduras convencionales pueden albergar residuos de pesticidas, por eso es importante limpiarlas bien. "Acláralas con agua limpia y utiliza un cepillo para verduras o una toalla de papel sobre la piel", aconseja Lisa Young, profesora adjunta de nutrición en la Universidad de Nueva York. Por supuesto, también debes lavar los productos de cultivo ecológico para eliminar la suciedad y los gérmenes.

A continuación, te mostramos cómo se comparan nutricionalmente las distintas cáscaras, con ideas para incorporarlas a tus comidas si no las comes de forma natural.

Cuando se trata de manzanas, "la piel es la parte más rica en nutrientes", afirma Joan Salge Blake, dietista diplomada y profesora de nutrición de la Universidad de Boston (EE. UU.). "Contiene un 300 por ciento más de vitamina K, un 140 por ciento más de vitamina A y un 110 por ciento más de vitamina C".

La piel de la manzana también es rica en fibra soluble e insoluble y en quercetina (un potente antioxidante), dice Bazilian, autora de la serie Eat Clean, Stay Lean (Come sano, mantente delgado). Además, añade, "masticas más si te comes la piel, lo que ralentiza la velocidad a la que comes".