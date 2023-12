Los secretos de los cafés más caros del mundo, y no es solo su escatológico origen

"La existencia y prevalencia de sistemas de producción en jaulas para el café jacu y el café de mono no están claras. Sin embargo, basándonos en los graves problemas de bienestar animal que se han descubierto en relación con la industria del café de civeta, los clientes deberían ser precavidos", afirma.

El Black Ivory Coffee, producto elaborado con caca de elefante asiático, está libre de los problemas de bienestar animal asociados al café producido con civeta, afirma Dinkin. A los elefantes no se les puede alimentar fácilmente con nada que no quieran comer, afirma, y dice que hace todo lo posible por trabajar sólo con familias que traten bien a sus elefantes, y encontrar elefantes que se consideren demasiado viejos, físicamente lesionados o que de otro modo no sean atractivos para la industria turística.