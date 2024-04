¿Por qué estos alimentos, prohibidos en España, se siguen consumiendo en Estados Unidos?

La ley, modificada y aprobada por el gobernador Gavin Newsom a principios de octubre , no entrará en vigor hasta 2027. Cualquier empresa que infrinja la ley se enfrentaría a una primera multa de hasta 5000 dólares y de hasta 10 000 dólares por cada infracción posterior.

"Estamos más enfermos que nunca porque la comida nos está envenenando", afirma Jerold Mande, ex subsecretario adjunto de Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Mande añade que el énfasis excesivo en los aditivos individuales ignora la conexión más evidente y bien estudiada entre el cáncer y la obesidad .

Ya se utilicen para mejorar el sabor, la textura, el color o la longevidad, los aditivos se han convertido en elementos esenciales de los platos favoritos de los estadounidenses y es difícil que se despidan de ellos. Estos ingredientes, algunos de los cuales se incluyen en el proyecto de ley de California y otros no, están prohibidos en otros países o requieren advertencias, pero siguen utilizándose ampliamente en Estados Unidos.

En el extranjero, es posible que en algunos países no encuentres estos ingredientes en las etiquetas. Con algunas excepciones, el Rojo 3 está prohibido como aditivo alimentario en Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea .

Aunque algunos países de la UE han decidido limitar el uso de determinados colorantes artificiales, el Parlamento Europeo aún no ha impuesto normas transnacionales para prohibir el amarillo 5, el amarillo 6 y el rojo 40. Sin embargo, la UE sí exige que los alimentos que contengan esos aditivos incluyan la advertencia de que "puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños".

Por primera vez desde que se prohibió el rojo 3 en cosméticos y medicamentos tópicos en 1990 , la FDA está estudiando una petición para poner fin al uso de este colorante en alimentos y medicamentos ingeridos. Según Enrico Dinges, jefe de prensa de la FDA, pronto se tomará una decisión definitiva. Dinges añadió que los efectos cancerígenos del rojo 3 "se han demostrado claramente que son específicos de las ratas" y no son relevantes para los seres humanos.

Los colorantes artificiales no son el único aditivo utilizado para hacer los alimentos más atractivos a la vista. Debido a sus propiedades de dispersión de la luz, el dióxido de titanio puede utilizarse no sólo para dar brillo artificial a los blancos, sino también para hacer más vibrantes los tonos apagados.

Aunque la EFSA no encontró pruebas directas de genotoxicidad por exposición al dióxido de titanio, la posibilidad "no podía descartarse", afirma Edward Bray, responsable de medios y comunicación de la EFSA. Añade que los expertos concluyeron que el dióxido de titanio "ya no puede considerarse seguro cuando se utiliza como aditivo alimentario".