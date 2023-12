Es probable que no estés recibiendo la suficiente vitamina D

La vitamina D es un nutriente clave para la salud, ya que ayuda a mantener los huesos fuertes y contribuye a la función muscular e inmunitaria. Pero la gente de todo el mundo no la consume en cantidad suficiente, por lo que la vitamina D es el suplemento más popular del mercado .

La vitamina D ha sido el centro de una paradoja del bienestar durante la última década. Los investigadores no se ponen de acuerdo sobre qué cantidad necesitamos para gozar de una salud óptima, qué niveles constituyen una deficiencia o qué beneficios aportan los suplementos (si es que aportan alguno), sobre todo en personas jóvenes y sanas.

Los consejos sobre cómo obtener vitamina D también son contradictorios. La luz solar es la mejor fuente, pero nos dicen que nos cubramos para evitar el cáncer de piel. También se nos aconseja seguir una dieta rica en vitamina D, aunque la mayoría de los alimentos no la contienen en cantidad suficiente.

Cómo afecta (y no afecta) la vitamina D a la salud

Sin embargo, grandes revisiones de estos estudios muestran que la mayoría de esos beneficios no son concluyentes o son insignificantes .

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, tanto en 2014 como en 2021 , recomendó no realizar pruebas de detección de la deficiencia de vitamina D en la población general, citando evidencia insuficiente para apoyar la práctica.

"La vitamina D tiene funciones importantes, pero probablemente no son tan amplias como la gente dice que son", dice Cappola. "Eso es parte de la confusión detrás de preguntarse lo que debería estar haciendo o tomando, y lo importante que es".

La carencia de vitamina D, que se diagnostica con un análisis de sangre, no suele causar síntomas, pero algunas personas con un caso grave pueden experimentar fatiga, dolor óseo y debilidad muscular .

Durante mucho tiempo se pensó que la protección solar también alteraba este proceso, pero estudios más recientes han descubierto que no es así en la mayoría de las personas.

Aún así, depender del sol para obtener vitamina D es impredecible e inconsistente en el mejor de los casos, y muchas personas no están obteniendo suficiente de ella a medida que la creciente concienciación sobre el cáncer de piel hace que la gente se encierre en casa, dice Lim.

De hecho, la Academia Americana de Dermatología afirma que los adultos no deben obtener vitamina D de la exposición al sol o del bronceado en interiores, sino de alimentos "naturalmente ricos" en vitamina D o enriquecidos con ella, lo cual es problemático porque no existen muchos.

Dado que la mayoría de la gente no consume a diario una cantidad suficiente de estos alimentos, algunos productos como la leche, los cereales, el zumo de naranja y el yogur, así como alternativas vegetales como las leches de soja, almendra y avena, están enriquecidos con vitamina D en Estados Unidos y otros países como el Reino Unido y Finlandia.

Si decides tomar suplementos de vitamina D, que existen en muchas formas, como pastillas y gotas, asegúrate de no excederte.

La intoxicación por vitamina D no es posible con la exposición al sol porque la piel limita la cantidad de vitamina D que produce.

No está de más ser más consciente de la vitamina D, dice Cappola, pero si usted no tiene una deficiencia existente, salir de su manera de buscar más de ella no va a hacer mucho, la investigación ha encontrado.