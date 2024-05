¿De verdad sirven los adaptógenos naturales como el ginseng para quitar el estrés?

Un estudio doble ciego (en el que participaron 70 personas) publicado en un número de 2023 de la revista Journal of Integrative and Complementary Medicine , descubrió que tomar suplementos de ashwagandha por la noche provocaba mejoras en la depresión y la ansiedad, al aumentar los niveles de serotonina. Otro estudio de 2023 demostró que la ashwagandha inhibe la producción de ciertas citoquinas (proteínas de señalización) que potencian la inflamación en respuesta al estrés imprevisible.

"Sabemos que el estrés tiene un impacto en el dolor, el sueño, los niveles de azúcar en la sangre, la presión arterial, la función inmune y la inflamación en el cuerpo", dice Linda Chun, médica de salud integral y profesora clínica asistente de medicina interna en The Ohio State University Wexner Medical Center and College of Medicine (en Estados Unidos). "Si combinamos esto con el creciente interés por el uso de terapias complementarias, no es de extrañar que cada vez más personas exploren [el uso de] adaptógenos para su salud".