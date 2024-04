Qué es la ashwagandha, para qué sirve y por qué está de moda

Pero la ashwagandha (Withania somnifera), también conocida como bufera o ginseng indio, no es nada nuevo; se utiliza en la medicina tradicional india, o Ayurveda, desde hace miles de años. Este poder de permanencia indica que mucha gente cree realmente que la hierba es buena para la salud, y los estudios científicos sugieren que la ashwagandha, voz en sánscrito cuya traducción literal es ‘aroma de caballo’, ofrece algunos beneficios para el estrés, la ansiedad, el sueño y otros aspectos de la salud en general.

Pero el ginseng indio no es una panacea. La comunidad científica no está del todo segura de cuáles de los componentes bioactivos de la planta ayudan, ni de cómo actúan exactamente. Y los suplementos como la ashwagandha no son beneficiosos para todo el mundo; en Ayurveda, estas hierbas se prescriben en función de los síntomas, la constitución y los antecedentes médicos de cada persona, explica Chiti Parikh, cofundadora de Salud Integral del Hospital Presbiteriano de Nueva York - Weill Cornell Medicine (Estados Unidos). Parikh también advierte de que un mal uso de la ashwagandha puede producir efectos adversos.