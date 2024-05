Los anticonceptivos orales pueden ayudar a reducir el riesgo de lesiones deportivas

"Queríamos estudiar cómo influyen las hormonas en los músculos y tendones", dice Yasin Dhaher, investigador de UT Southwestern (en Estados Unidos), cuya investigación se centra en los efectos no deseados de los anticonceptivos orales, y uno de los autores de un estudio reciente en Medicine & Science in Sports & Exercise. Su equipo descubrió que las mujeres que tomaban píldoras anticonceptivas orales tenían unas cinco veces menos probabilidades de sufrir lesiones musculares o tendinosas en las extremidades inferiores que las que no tomaban estos fármacos.