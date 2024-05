Por fin sabemos cómo las cucarachas conquistaron el mundo

Si alguna vez te has levantado para tomar un tentempié a medianoche y, al encender la luz de la cocina, has descubierto un ejército de brillantes insectos marrones debajo de la nevera, entonces ya conoces a la cucaracha alemana.

Lo cual es sorprendente, dado que estos animales eran prácticamente desconocidos en Europa hasta que el biólogo sueco Carl Linnaeus los describió por primera vez en 1767. Eso y el hecho de que allí no tienen parientes cercanos y que la especie existe en estado salvaje.

"La cucaracha alemana ni siquiera puede volar", dice Qian Tang, biólogo evolutivo de la Universidad de Harvard (EE. UU.) y autor principal del estudio publicado el 20 de mayo en Proceedings of the National Academy of Sciences; "hacen autostop en embarcaciones humanas por todo el mundo".