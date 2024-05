La epidural puede hacer algo más que aliviar el dolor: salvar vidas

"Otros estudios suelen centrarse en las complicaciones surgidas inmediatamente durante la hospitalización del parto", explica; "la morbilidad grave posparto es compleja, y aunque algunos casos posteriores podrían estar asociados plausiblemente con el parto y la presencia de una epidural de formas que no comprendemos muy bien, muchos podrían no estar relacionados".

Aunque la epidural es una de las intervenciones médicas más seguras y probadas que existen hoy en día, algunas de las razones por las que a veces las futuras madres deciden no ponérsela son el miedo a las agujas, no querer "perderse" la experiencia completa del parto, su elevado precio (en Estados Unidos, sin seguro, el coste añadido de una epidural puede oscilar entre 1000 y 8000 dólares) o creencias religiosas o culturales, señala Zakowski.

Independientemente de la razón que uno tenga para decidir no ponerse la epidural, Camann dice que hay "otros métodos disponibles para aliviar el dolor, tanto farmacológicos como no farmacológicos". Hess está de acuerdo en que la elección de ponerse o no la epidural para aliviar el dolor es "100% una decisión individual", en la que los profesionales sanitarios no deben tratar de influir, a menos que haya que tener en cuenta condiciones preexistentes.