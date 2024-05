¿Es la regla de los cinco segundos una leyenda?

Parece una pregunta sencilla, pero la ciencia no siempre se la ha tomado en serio. Afortunadamente, los investigadores modernos están desentrañando por fin los matices que se esconden tras la regla de los cinco segundos.

La clave de la regla de los cinco segundos es comprender con qué rapidez se transfieren las bacterias de la superficie del suelo a los alimentos. Muchas otras personas se han equivocado en esta medición, dice el científico de los alimentos Donald Schaffner, de la Universidad de Rutgers (en Nueva Jersey, Estados Unidos). Estudios científicos amateurs e "investigaciones" televisadas han confundido la cuestión al basarse en experimentos que no pasan la prueba científica.

Por eso, Schaffner y su estudiante Robyn Miranda decidieron probar una mayor variedad de alimentos en condiciones más diversas. Los experimentos que publicaron en la revista Applied and Environmental Microbiology en 2016 demostraron que la regla de los cinco segundos en realidad no es tal. Comprobaron que cuanto más tiempo pasaban los alimentos sobre una superficie recubierta de bacterias, más bacterias se adherían a ellos, pero muchas de ellas eran recogidas en cuanto los alimentos caían al suelo.

El mayor culpable no es el tiempo, sino la humedad. Los alimentos húmedos (sandía en este caso) recogieron más bacterias que los alimentos más secos, como el pan o los caramelos de goma. Las superficies alfombradas transfirieron menos bacterias a los alimentos que las baldosas o el acero inoxidable, ya que absorbieron la solución bacteriana que aplicaron los científicos (pero no, dicen los científicos, eso no significa que debas cambiar tu vajilla por alfombras).