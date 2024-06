Hombre, escucha: cuando seas padre, tu salud lo agradecerá

La empatía y la comprensión resultantes de estos cambios hormonales son algunas de las razones por las que, "a nivel conductual, los antropólogos son conscientes desde hace mucho tiempo de que las culturas en las que los hombres viven cerca de los niños tienden a ser menos belicosas y menos propensas a iniciar guerras", afirma Sarah Blaffer Hrdy, profesora emérita de la Universidad de California y autora del libro Mothers and Others: The Evolutionary Origins of Mutual Understanding [Madres y otros: Los orígenes evolutivos de la comprensión mutua].