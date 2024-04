La nueva madurez; anatomía de lo que supone ser un 'millenial' de mediana edad

Sí, la mediana edad es diferente ahora: en la moda, en la actitud juvenil y en los fríos y duros números. La mayoría de los días, sin hijos, sin marido, sin hipoteca, no me considero una "verdadera" adulta a los 37 años, al menos no del calibre de Keaton-Martin. Claro, algunas personas de mi generación pronto tendrán hijos con edad suficiente para casarse. Pero muchos acaban de tener sus primeros hijos (la edad media de las madres que dan a luz aumentó a los 30 años entre 1990 y 2019) o, como una quinta parte de los adultos, no planean tener hijos en absoluto.