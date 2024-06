¿Pueden heredarse los traumas a través de los genes?

"Si sientes que te ha afectado una experiencia muy traumática, difícil y que ha alterado tu vida, como la de tu madre o tu padre, hay algo de cierto en ello", afirma Rachel Yehuda, profesora de psiquiatría y neurociencia del trauma en el Mount Sinai de Nueva York (Estados Unidos). Su investigación apunta a una pequeña "señal" epigenética de que una experiencia que altera la vida "no muere contigo", dice; "de alguna forma, tiene vida propia después".

Al extraer ADN de muestras de sangre, el equipo identificó cambios epigenéticos en la misma región del gen en los supervivientes y sus hijos; pero esas alteraciones no estaban presentes en el ADN de un pequeño grupo de padres judíos y sus descendientes que vivieron fuera de Europa y no experimentaron el Holocausto.

Yehuda descubrió que había niveles más bajos de metilación del ADN en el gen FKBP5 en los niños cuyas madres sobrevivieron al Holocausto que en los sujetos de control judíos cuyos padres no vivieron el Holocausto. Algunos estudios han relacionado la metilación reducida del ADN en el gen FKBP5 con un mayor riesgo de trastornos en adultos, como el trastorno de estres postraumático (TEPT) . Los resultados sugirieron que el trauma de una madre (incluso si ocurrió durante la infancia) podría conducir a cambios epigenéticos dentro del ADN en sus óvulos y, por lo tanto, tener un impacto en la salud mental de sus hijos.

Los investigadores buscaron diferencias de metilación en el ADN encapsulado en el esperma de veteranos que sufrían TEPT y lo compararon con el ADN de aquellos sin la afección. Una decena de regiones del ADN mostraron patrones de metilación diferentes en los veteranos con TEPT en comparación con los que no lo padecían. Los cambios estaban presentes en nueve asociadas a trastornos psiquiátricos como el TEPT.

"Herencia" no significa que los hijos vayan a mostrar siempre los mismos signos de trauma que los padres. En varios estudios , Mansuy, de la Universidad de Zúrich, ha investigado los efectos epigenéticos causados por la separación de las madres de ratones y sus crías; las madres también estaban expuestas a factores estresantes durante las separaciones.

¿Cómo puede un entorno estresante como la separación de la madre desencadenar cambios epigenéticos en las crías? No lo sabemos exactamente, reconoce Mansuy. El mecanismo que vincula el estrés y el epigenoma en el cerebro y otras células "no se conoce bien".

Aun así, el estudio descubrió que las crías y sus descendientes presentaban depresión, déficits de memoria y conductas de riesgo, como incapacidad para evaluar peligros potenciales, entre otros muchos cambios de comportamiento. Mientras que la depresión y el deterioro de la memoria se extendieron hasta la tercera generación, la asunción de riesgos no empezó a disminuir hasta la quinta.

Uno de los primeros estudios de 2005 investigó si la exposición al fungicida agrícola vinclozolina podía afectar al sexo de las crías en ratas preñadas. No lo hizo.

Fue la "primera observación de herencia no genética", afirma Michael Skinner, investigador del estudio y director fundador del Centro de Biología Reproductiva de la Universidad Estatal de Washington (Estados Unidos). Skinner y sus colegas observaron patrones alterados de metilación del ADN. "El esperma tenía un cambio epigenético y lo transmitía a la siguiente generación".

Skinner probó posteriormente la exposición de ratas a un herbicida llamado glifosato . El producto químico no dañó a las crías de las ratas. Pero la tercera y cuarta generación (los nietos y bisnietos) mostraron una mayor incidencia de enfermedades de próstata, riñón y ovarios, además de obesidad y anomalías congénitas. El examen del esperma reveló alteraciones en la metilación del ADN relacionadas con una mayor incidencia de enfermedades.

Mansuy y sus colegas plantearon la hipótesis de que un entorno enriquecido podría reducir el comportamiento asociado al trauma. En varios experimentos, colocaron ratones adultos que habían sufrido traumas en una etapa temprana de su vida en jaulas con muchos otros ratones, ruedas para correr, juguetes y un laberinto. En comparación con los ratones traumatizados en un recinto estándar, los ratones traumatizados que luego vivieron en el entorno más estimulante no mostraron los síntomas del comportamiento traumático. Tampoco sus crías.

Mansuy observó diferencias en el gen receptor de glucocorticoides, que ayuda a regular la respuesta del organismo al estrés, entre los ratones que se beneficiaron del enriquecimiento y los que no. Los resultados sugerían que se habían corregido los efectos epigenéticos del trauma. Aunque en el estudio sólo se examinó este gen, Mansuy ha ampliado sus estudios a otros genes y espera publicar nuevos datos en breve.

Szyf descubrió que era posible revertir los efectos de la metilación del ADN en ratas que sufrían ansiedad debido a un cuidado materno deficiente. Una vez que llegaron a la edad adulta, inyectó a las ratas un fármaco (tricostatina A) y observó que los ratones mostraban menos signos de estrés y "empezaron a comportarse como animales que no habían sido sometidos a este tipo de adversidades en su vida temprana", afirma. El fármaco también provocó la desmetilación del ADN, o eliminación de etiquetas, en el gen del receptor de glucocorticoides que Mansuy estaba estudiando.

"Eso es lo que creo que ocurre", afirma Yehuda; "pero depende. Si no vives en la adversidad, puedes volverte hipervigilante. Y si vives en la adversidad, puede que tengas un conjunto de habilidades para sobrevivir a ella perfeccionadas de alguna manera a partir de lecciones de vida del pasado."

Cómo podemos heredar los efectos de los traumas de nuestros padres o antepasados es una historia que apenas se está empezando a contar. A algunos científicos no les convencen las pruebas existentes hasta ahora.

"No creo que ningún estudio haya alcanzado el nivel de prueba necesario para afirmar que esto ocurre de forma plausible en los mamíferos", afirma John Greally, jefe de genómica y profesor de genética de la Facultad de Medicina Albert Einstein de Nueva York. Le preocupa que estos estudios en realidad "empeoren el daño" porque pueden hacer que las personas de comunidades con traumas multigeneracionales, como los nativos americanos, "sientan que están intrínsecamente dañados y que no hay nada que puedan hacer al respecto", al tiempo que desvían la atención de las formas de abordar las causas reales de los traumas.

Lo que está claro es que la humanidad ha aprendido a sortear los efectos de los traumas, heredados o no, o no seguiríamos existiendo. La resiliencia es el rasgo más dominante, dice Szyf, "de lo contrario no sobreviviríamos como raza".