Este es el mayor problema de salud al que se enfrentan las mujeres a los 30 años

Hay grandes secciones de bibliotecas y librerías dedicadas a consejos sobre la preconcepción y los cuidados prenatales, y tu ginecólogo puede ayudarte a priorizar lo más importante para tu salud. También es importante ser consciente del alto riesgo de depresión y ansiedad perinatales y posparto, que afectan a más de una de cada ocho mujeres . Pero muchas mujeres no se dan cuenta del impacto que el embarazo puede tener en su salud durante toda la vida.

Por supuesto, las mujeres que no deseen quedarse embarazadas también tienen motivos importantes para acudir a las visitas anuales al ginecólogo-obstetra, sobre todo para obtener anticonceptivos eficaces y someterse a pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual (ITS) y cánceres ginecológicos.

"El examen pélvico no se limita al cuello uterino", dice Rabin; "se trata también de la vulva y la vagina, y hay que asegurarse de que no hay lesiones, bultos o protuberancias que no deberían estar ahí", incluyendo cualquier masa anormal en el útero o los ovarios.