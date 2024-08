¿Cuál es la mejor forma de congelar y descongelar la comida? Los expertos responden

Esta norma es especialmente importante en el caso de los alimentos que requieren refrigeración o congelación (como la carne cruda, las aves, el marisco, los huevos y los productos frescos), que no deben “permanecer a temperatura ambiente más de dos horas (una hora si la temperatura ambiente es superior a 32°C)”, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por s).

Desde el punto de vista de la seguridad, no hay ningún problema en introducir alimentos calientes directamente en el congelador sin enfriarlos antes, según un funcionario de la FDA.

Aunque es posible que guardar directamente platos calientes en el congelador eleve su temperatura interna, en el caso de los congeladores domésticos, el volumen de comida suele ser lo bastante pequeño como para tener sólo un impacto marginal y temporal, afirma Alejandro Castillo, profesor de microbiología y seguridad alimentaria de la Universidad A&M de Texas.

¿Tienes sobras refrigeradas que no piensas comerte pronto? Según Castillo, es perfectamente seguro, e incluso aconsejable, meterlas en el congelador para conservarlas durante más tiempo. Dicho esto, “la congelación no hace retroceder las manecillas del tiempo”, advierte Schneider. Presta atención a las fechas: si el alimento ya ha pasado dos de sus cuatro días de vida útil en el frigorífico, sólo tendrás dos días más para comértelo si vuelves a meterlo en la nevera para descongelarlo.

Aunque la calidad puede deteriorarse con el tiempo, ten por seguro que ese panecillo congelado puede permanecer en el congelador durante años. La “quemadura por congelación”, que se produce cuando los alimentos congelados se deshidratan debido a la exposición al aire frío (a veces en forma de capa de escarcha), no indica que el alimento se haya estropeado, pero puede afectar a su sabor y textura.

Si los alimentos se manipulan y almacenan correctamente, los congeladores mantenidos a -17°C actúan como una especie de cápsula del tiempo, conservando todos los alimentos indefinidamente. Según la FDA, "aunque la congelación no mata a la mayoría de las bacterias, impide que prolifere".

Un envasado adecuado preserva la calidad al evitar quemaduras por congelación u otros cambios químicos, afirma Schneider. Pero en lo que respecta a la seguridad alimentaria, añade: “Si la temperatura es [inferior a] 38 °F [3 grados Celsius], no se desarrollarán patógenos”. Un ejemplo: “Encontré un filet mignon que tenía (no iba a tirarlo) desde hacía dos años, y estaba sellado al vacío, y estaba sabroso”.

Pero eso no significa que debas llenar tu congelador de comida para el apocalipsis. Los congeladores se basan en ventiladores que soplan aire frío alrededor de los alimentos y no funcionan tan bien en un entorno abarrotado, explica Schneider. “Si llenas demasiado un frigorífico o un congelador, reduces el flujo de aire y los alimentos no se enfriarán lo bastante rápido”.

¿Cuáles son las mejores prácticas de seguridad para descongelar alimentos?